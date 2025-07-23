Міноборони РФ заявило про «захоплення» Варачиного, але не надало підтверджень

Авіаудари по будівлях, в яких знаходяться російські оператори FPV-дронів в Сумській області.

Міноборони Росії заявило, що підрозділи угруповання «Північ» нібито захопили населений пункт Варачине в Сумській області. Однак будь-яких доказів цього надано не було.



Боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман») водночас повідомляє, що на Сумському напрямку щодня тривають запеклі бої.



За його словами, на деяких ділянках українські сили досягають успіхів, попри те, що противник активно підтягує резерви. Основні втрати з обох сторін пов'язані зі скиданням боєприпасів і ударами FPV-дронів.



На актуальній карті DeepState станом на 22 липня Варачине продовжує залишатися під українським контролем. Населений пункт навіть не входить до так званої «сірої зони».

Інформація про захоплення Варачиного наразі не підтверджена.

Це ставить під сумнів заяву РФ. Аналітики не виключають, що мова йде про «захоплення в кредит» — коли село оголошують зайнятим заздалегідь, а потім направляють туди велику кількість піхоти, не зважаючи на втрати, щоб втілити заявлене.



Додатково, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак противника. Ворог завдав 15 авіаударів, використавши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 293 обстріли, у тому числі три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.