Головною темою сьогоднішніх переговорів у Стамбулі буде підготовка зустрічі лідерів України та РФ — ЗМІ

Імовірно, головною темою переговорів делегацій України та РФ у Стамбулі буде підготовка зустрічі лідерів двох країн. Архівне фото

Сьогодні у Стамбулі головною темою переговорів української та російської делегацій буде підготовка зустрічі лідерів двох країн. Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Напередодні в Кремлі говорили, що Росія і Україна мають провести підготовчу роботу, перш ніж обговорювати можливу зустріч президентів.

Сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що на зустрічі обговорюватимуть питання, пов'язані із проектами меморандумів із врегулювання, а також взаємними обмінами.

Раніше повідомлялося, що черговий раунд переговорів сторін розпочнеться о 19:00 23 липня.