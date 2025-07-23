Головною темою сьогоднішніх переговорів у Стамбулі буде підготовка зустрічі лідерів України та РФ — ЗМІ

Сьогодні у Стамбулі головною темою переговорів української та російської делегацій буде підготовка зустрічі лідерів двох країн. Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Напередодні в Кремлі говорили, що Росія і Україна мають провести підготовчу роботу, перш ніж обговорювати можливу зустріч президентів.
Сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що на зустрічі обговорюватимуть питання, пов'язані із проектами меморандумів із врегулювання, а також взаємними обмінами.
Раніше повідомлялося, що черговий раунд переговорів сторін розпочнеться о 19:00 23 липня.
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