Ексміліціонер із Донецька готував теракти на Дніпропетровщині

Затриманим виявився ексміліціонер із Донецька. Фото: СБУ

СБУ затримала ексміліціонера з Донецька, завербованого ФСБ. Він створював схованки з вибухівкою для терактів у Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба відомства.

Військова контррозвідка затримала його на київському вокзалі під час спроби втечі за кордон. У зловмисника вилучили російський паспорт, виданий у 2024 році. За вказівками кураторів із РФ він облаштував чотири схованки в Павлограді та Шахтарську.

У зловмисника вилучили російський паспорт, виданий 2024 року.

У них зберігалися бойові гранати, детонатори, компоненти СВП, а також телефони та SIM-картки, замасковані під упаковки соку. СБУ задокументувала всі епізоди його діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ направила до суду справу клірика УПЦ (МП), який шпигував для ФСБ у Донецькій області.