Костянтинівка: ворожий дрон атакував евакуаційну машину

Незважаючи на постійну загрозу, евакуаційні рейси з Костянтинівки продовжуються щодня. Цього разу поліцейські вивезли п'ятьох людей із найнебезпечніших районів міста: мати з дорослою дочкою, літню жінку та подружню пару. Про це повідомила поліція Донеччині.



Обстановка в місті залишається вкрай напруженою — вибухи майже не припиняються, лише зрідка настають короткі перерви. Ситуація з безпекою погіршується кожної години.



Під час евакуації 52-річної жінки та її 24-річної доньки російський дрон спробував атакувати поліцейський транспорт. Екіпаж швидко зреагував, збільшив швидкість, і безпілотник упав за автомобілем — на відстані приблизно 20—30 метрів. Обійшлося без постраждалих.



З проханням про евакуацію до поліції звернулася 66-річна місцева мешканка, яка потребувала медичної допомоги. Вона зізналася, що більше не може виносити життя під постійним обстрілом. Також прийняти рішення про виїзд довелося подружній парі — 64-річній жінці та її 68-річному чоловікові, які побоювалися за своє життя.



Евакуйованих передали волонтерам громадської організації «База UA», які доправили людей до транзитного центру у Павлограді. Звідти вони вирушать до безпечніших регіонів країни, йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

Нагадаємо, армія РФ за добу обстріляла кілька міст Донеччини: загинула одна людина, ще 20 поранені.