Українські інженери представили багатофункціональний БЕК «Урсула»

Безпілотний катер «Урсула».

Асоціація українських інженерів представила новий багатофункціональний безпілотний катер «Урсула». Відео з демонстрацією опубліковано на YouTube-каналі «Український інженер».







Катер розроблений компанією «ТовіТехНет» — учасником Асоціації українських інженерів.

Це компактний надводний дрон довжиною близько 1 метра, здатний виконувати кілька завдань:

Розвідка : моніторинг річок, каналів і прибережних зон;

: моніторинг річок, каналів і прибережних зон; Атака : транспортування вибухівки для ураження цілей;

: транспортування вибухівки для ураження цілей; Підтримка: запуск FPV-дронів з поверхні води.

Завдяки універсальній конструкції та невеликим габаритам, «Урсула» може ефективно застосовуватися в умовах складної річкової та прифронтової географії, особливо для диверсійно-розвідувальних операцій.

Нагадаємо, Bayraktar TB2 уразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі.