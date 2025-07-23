Українські інженери представили багатофункціональний БЕК «Урсула»

Асоціація українських інженерів представила новий багатофункціональний безпілотний катер «Урсула». Відео з демонстрацією опубліковано на YouTube-каналі «Український інженер».
Катер розроблений компанією «ТовіТехНет» — учасником Асоціації українських інженерів.
Це компактний надводний дрон довжиною близько 1 метра, здатний виконувати кілька завдань:
Завдяки універсальній конструкції та невеликим габаритам, «Урсула» може ефективно застосовуватися в умовах складної річкової та прифронтової географії, особливо для диверсійно-розвідувальних операцій.
Нагадаємо, Bayraktar TB2 уразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі.
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