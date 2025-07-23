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Українські інженери представили багатофункціональний БЕК «Урсула»

23 липня 2025, 16:36

Українські інженери представили багатофункціональний БЕК «Урсула»

Безпілотний катер «Урсула». Безпілотний катер «Урсула».

Асоціація українських інженерів представила новий багатофункціональний безпілотний катер «Урсула». Відео з демонстрацією опубліковано на YouTube-каналі «Український інженер».



Катер розроблений компанією «ТовіТехНет» — учасником Асоціації українських інженерів.

Це компактний надводний дрон довжиною близько 1 метра, здатний виконувати кілька завдань:

  • Розвідка: моніторинг річок, каналів і прибережних зон;
  • Атака: транспортування вибухівки для ураження цілей;
  • Підтримка: запуск FPV-дронів з поверхні води.

Завдяки універсальній конструкції та невеликим габаритам, «Урсула» може ефективно застосовуватися в умовах складної річкової та прифронтової географії, особливо для диверсійно-розвідувальних операцій.

Нагадаємо, Bayraktar TB2 уразив катер РФ із десантом на Тендрівській косі.

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