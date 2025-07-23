Фальшиві дрони, недійсні накладні: шахрайку повернули додому з ОАЕ

Національна поліція України екстрадувала з Об'єднаних Арабських Еміратів жінку, яку підозрюють у організації масштабної шахрайської схеми.



Під приводом збору коштів на дрони для ЗСУ вона разом із спільниками обдурила тисячі людей і завдала збитків на понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.



Фігурантка переховувалась за кордоном, проте на запит української сторони її вдалося затримати та доставити в Україну для подальшого розслідування та притягнення до відповідальності.



Слідство встановило, що група створила фінансову піраміду, що діяла під виглядом постачання безпілотників на фронт. У схему потрапили десятки волонтерів, благодійних фондів, IT-компаній та звичайних громадян, які щиро прагнули допомогти армії. Замість обіцяних дронів — фальшиві документи, фіктивні логістичні труднощі та недійсні гарантійні листи.

Злочинна діяльність тривала з літа до осені 2023 року. Зловмисники зареєстрували мережу підконтрольних фірм та відкрили рахунки, у тому числі криптовалютні, для збору коштів. Спочатку вони справді виконали кілька замовлень та пропонували знижки до 20% — щоб увійти у довіру. Потім гроші просто присвоювалися через фіктивні договори — нібито на постачання текстилю, запчастин та навіть туристичних послуг, яких насправді не існувало.



Загалом поліція задокументувала 99 епізодів злочинної діяльності. У ході розслідування було проведено десятки слідчих дій, виявлено міжнародні зв'язки підозрюваних в ОАЕ, Туреччині та Росії. Заарештовано майно на суму понад 20 млн грн: 6 автомобілів, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків та 16 криптогаманців.

Додатково слідство встановило, що під час блекаутів учасники групи продавали неіснуючі термінали Starlink, а в період дефіциту палива підроблені паливні талони. Ці епізоди також додані до матеріалів кримінального провадження.

Наразі головна підозрювана перебуває під вартою. Їй пред'явлено звинувачення за статтями про шахрайство та відмивання доходів у особливо великих розмірах. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, йдеться у повідомленні Нацполіції.