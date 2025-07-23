Масована атака БПЛА на російський Новочеркаськ: місцеві жителі скаржаться на проблеми з інтернетом

Пошкоджена будівля «Ростелекому» після атаки БПЛА на Новочеркаськ. Фото: ASTRA

Вночі 23 липня внаслідок атаки дронів сильно пошкоджена будівля «Ростелекому» у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



Офісна будівля компанії знаходиться на Бакланівському проспекті, 25.



Місцеві жителі скаржаться на проблеми з інтернетом та телебаченням від «Ростелекому».



«Ростелеком» – російська телекомунікаційна компанія. Вона надає послуги місцевого та далекого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету.

Нагадаємо, що вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ, під ударом також опинилися ДРЕС та залізниця.