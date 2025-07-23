Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха

На тимчасово окупованій території Донецької області склалася критична ситуація із водопостачанням. Через тривалу посуху та надмірні навантаження на мережі рівень води в місцевих водосховищах опустився до мінімальних показників — багато з них практично пересохли.



Через гострий дефіцит води у Донецьку та Макіївці подача здійснюватиметься лише раз на три дні, максимум на 4 години. У Харцизьку, Іловайську та Зугресі водопостачання включатимуть раз на дві доби.

Складна ситуація зберігається також у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. У Маріуполі, за повідомленнями місцевих жителів, навіть автомийки залишилися без води.

«Схоже на жарт, але це не жарт, — коментують мешканці. — Це і є „руський мир“: Путін справді „звільнив“ людей — від води, нормальних умов та майбутнього».



Водночас лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що графік подачі води може бути скоригований після того, як стабілізується ситуація із рівнем води у водосховищах. За його словами, у серпні планується провести повторну перевірку водних резервів і лише після цього стане можливим обговорення змін.

«Звірку за рівнем води у водосховищах проведуть уже у серпні. Тоді ми зможемо розуміти, які кроки робити далі. Як тільки буде ясно, що підготовку до опалювального сезону завершено, можна буде говорити про зміну графіка подачі води на краще», — сказав він.



До цього моменту населенню швидше за усе доведеться обходитися без стабільного водопостачання щонайменше близько місяця.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованого Маріуполя поскаржилися , що з кранів тече каламутна, іржава вода.