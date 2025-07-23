Донецька область потрапила до п'ятірки боржників за аліментами, а Луганська продемонструвала законослухняність

Кількість українців, які не виплачують аліменти, з початку повномасштабного вторгнення зросла на 23 тисячі осіб — це на 14% більше, ніж до 24 лютого 2022 року. На середину липня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників (ЕРД) зареєстровано понад 187 тисяч проваджень, пов'язаних із несплатою аліментів.

За даними Opendatabot, лідерами за кількістю відкритих справ залишаються Дніпропетровська область — 26 268 проваджень, Одеська — 13 516, Харківська — 13 011, Донецька — 11 680 та Київська — 11 050.

Джерело: opendatabot.ua

Цікаво, що Луганська область навіть не увійшла до десятки регіонів із найбільшою кількістю аліментників (4781 провадження), її обійшли лише західні області України. Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Тернопільська області продемонстрували найбільшу законослухняність серед громадян.



Зазначається, що більшість неплатників — чоловіки (91%). Жінки становлять лише 9% справ, при цьому антирекорд належить саме жінці — мешканка Київської області фігурує одразу у восьми провадженнях.

Найпроблемніша вікова категорія — від 25 до 45 років. Цю групу припадає 86% всіх проваджень, пов'язаних з аліментними боргами.

Дані надані сервісом Opendatabot