По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП

Україна протестує: мітинги проти закону, який обмежує антикорупційні органи. По всій Україні відбуваються акції протесту проти ухвалення закону, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



У Львові городяни вийшли на вулиці, щоби висловити незгоду з можливим послабленням антикорупційних структур. У Києві учасники мітингу знову зібралися біля театру імені Франка із вимогою зберегти незалежність НАБУ та САП.

У Дніпрі молодь скандує гасла: «Дніпро — проти корупції». Протестні акції також відбуваються у Харкові, Одесі, Тернополі, Ужгороді та інших містах.



Другий день поспіль учасники протестів вимагають повернути незалежність антикорупційним органам та не допустити втручання у їхню роботу.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що представить Верховній Раді новий законопроект, спрямований на зміцнення системи правопорядку та захист антикорупційних органів від зовнішнього впливу.