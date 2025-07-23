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По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП

23 липня 2025, 21:52

По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП

По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП

Україна протестує: мітинги проти закону, який обмежує антикорупційні органи. По всій Україні відбуваються акції протесту проти ухвалення закону, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У Львові городяни вийшли на вулиці, щоби висловити незгоду з можливим послабленням антикорупційних структур. У Києві учасники мітингу знову зібралися біля театру імені Франка із вимогою зберегти незалежність НАБУ та САП.

У Дніпрі молодь скандує гасла: «Дніпро — проти корупції». Протестні акції також відбуваються у Харкові, Одесі, Тернополі, Ужгороді та інших містах.

Другий день поспіль учасники протестів вимагають повернути незалежність антикорупційним органам та не допустити втручання у їхню роботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що представить Верховній Раді новий законопроект, спрямований на зміцнення системи правопорядку та захист антикорупційних органів від зовнішнього впливу.

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