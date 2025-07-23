Серед звільнених — захисники Маріуполя та острова Зміїний: дев'ятий обмін полоненими

У рамках стамбульських домовленостей відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими. Додому повертаються понад тисячу українських захисників — про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

З російського полону звільнено групу військовослужбовців, які отримали поранення або тяжко хворі. Серед них — бійці Збройних сил України, у тому числі з підрозділів Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил територіальної оборони, а також військовослужбовці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції.

Повернення з полону українських захисників

Вдалося повернути як солдатів і сержантів, і офіцерів. Частина військових, які повернулися додому сьогодні, провели у полоні понад три роки — вони потрапили туди під час оборони Маріуполя.

Також звільнено останнього захисника острова Зміїний — боєць Держприкордонслужби України.

Наймолодшому зі звільнених — 27 років, старшому – 66.

Українські воїни, які повернулися з полону, раніше брали участь у боях на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках.