Безпілотники атакували російські міста Сочі та Адлер: спалахнула нафтобаза

Краснодарський край Росії вночі зазнав атаки дронів. Кадр із відео

У ніч проти 24 липня безпілотники атакували міста Сочі та Адлер у Краснодарському краї РФ, внаслідок чого було уражено місцеву нафтобазу.

«Сталося влучання у нафтобазу на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки машиною та прогулянок у тому районі», — написав глава адміністрації федеральної території «Сіріус», яка також знаходиться в Краснодарському краї, Дмитро Плішкін.

Водночас, телеграм-канал Mash повідомив, що місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів у небі над Адлером.

«Також вибухи чують жителі у Сочі вже півтори години. У містах лунають сирени, попередньо, працює ППО», — йдеться у повідомленні.

Видання Baza стверджує, що місто Сочі масовано атакують безпілотники.

«В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що під час атаки загинула жінка, ще одна дістала тяжкі поранення. Відпочиваючі у деяких готелях евакуйовані у підземні паркування. В аеропорту Сочі введено обмеження на виліт та приліт», — зазначило видання.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформацію про атаку дронів по Сочі та Адлеру.