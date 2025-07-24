Ситуація під Торським погіршується: ЗС РФ просуваються і розстрілюють місцевих жителів

Військові РФ намагаються сховатися від удару українського дрона на Лиманському напрямку.

На Лиманському напрямку ситуація продовжує погіршуватися. Російські війська просочилися до Торського і зайняли позиції в оточенні, що дестабілізує українську оборону і сприяє просуванню ворога. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).



За його словами, також спостерігається просування у формі «апендициту» на південний схід — ворог намагається створити тактичний «котел», охоплюючи Торське з флангів.

На Сили оборони України в цьому районі тиснуть підрозділи 169-ї окремої мотострілецької бригади та 37-го мотострілецького полку ЗС РФ.



«Зафіксовано випадки розстрілів росіянами місцевих жителів, які переміщалися по населеному пункту», — зазначив український військовий.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупанти розстріляли мирного жителя Торського, який їхав на велосипеді.



Згідно з ранковим зведенням Генштабу, на Лиманському напрямку за добу відбулося 28 бойових зіткнень, поблизу 11 населених пунктів ворог робив спроби наступу.

Нагадаємо, прокуратура розцінила вбивство велосипедиста в Торському як воєнний злочин РФ.