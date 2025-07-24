Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ситуація під Торським погіршується: ЗС РФ просуваються і розстрілюють місцевих жителів

24 липня 2025, 10:07

Ситуація під Торським погіршується: ЗС РФ просуваються і розстрілюють місцевих жителів

Військові РФ намагаються сховатися від удару українського дрона на Лиманському напрямку. Військові РФ намагаються сховатися від удару українського дрона на Лиманському напрямку.

На Лиманському напрямку ситуація продовжує погіршуватися. Російські війська просочилися до Торського і зайняли позиції в оточенні, що дестабілізує українську оборону і сприяє просуванню ворога. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).

За його словами, також спостерігається просування у формі «апендициту» на південний схід — ворог намагається створити тактичний «котел», охоплюючи Торське з флангів.

На Сили оборони України в цьому районі тиснуть підрозділи 169-ї окремої мотострілецької бригади та 37-го мотострілецького полку ЗС РФ.

«Зафіксовано випадки розстрілів росіянами місцевих жителів, які переміщалися по населеному пункту», — зазначив український військовий.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупанти розстріляли мирного жителя Торського, який їхав на велосипеді.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, на Лиманському напрямку за добу відбулося 28 бойових зіткнень, поблизу 11 населених пунктів ворог робив спроби наступу.

Нагадаємо, прокуратура розцінила вбивство велосипедиста в Торському як воєнний злочин РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Торське
Інше
просування війск рф Лиманський напрямок

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
12:49
З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб
10:30
Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок
10:30
Безпілотник атакував Петрівський район окупованого Донецька: постраждали пожежники
09:44
Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок
09:33
РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
15:37
В Донецьку через проблеми з водою «міністрам» та іншим членам «ДНР» заборонили йти у відпустку
11:07
Окупанти збирають дані на ТОТ під виглядом списання комунальних боргів
15:05
Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води: «ДНР» переходить на обмежений режим подачі
14:07
Обіцяли сталь, а залишилися уламки: металургія Донбасу після захоплення РФ
10:42
Підлітків, які загинули в окупованому Бердянську, нагороджено посмертно
16:52
Захоплений Донецьк пообіді потрапив під обстріл
усі новини
13:57
Жінка намагалася закласти вибухівку в ресторані Києва — СБУ
13:49
Російські війська обстріляли селище під Добропіллям: пошкоджені будинки, є поранені
13:12
З російського полону повернувся захисник із Покровська Донецької області
12:44
У Харкові значно зросла кількість постраждалих через російський авіаудар: серед них 10-річна дівчинка
12:40
Повітряні сили назвали кількість дронів і ракет, що атакували Україну
12:12
РФ знову завдала удару по портах Одеси та залізничній інфраструктурі
12:00
Українська армія просунулася у Часовому Яру – ISW
11:59
Росіяни вдарили двома авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі, палають 15 машин
11:47
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: поранені шість людей
11:41
Авіація ЗСУ скинула авіабомби на укріплення в Тьоткіно
11:32
Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState
11:09
На Донеччині за добу через російські обстріли постраждали 9 осіб — ОВА
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
10:38
В Україні американські системи Patriot з'являться не раніше за весну наступного року — Spiegel
10:15
Росія завдала ракетного удару по Черкасах: у місті пошкоджені багатоповерхівки, поранені 12 людей
10:07
Ситуація під Торським погіршується: ЗС РФ просуваються і розстрілюють місцевих жителів
09:56
«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені
09:52
Сирський попросив Трампа допомогти Україні перенести війну на територію РФ — ЗМІ
09:21
«Шахед» вночі вдарив по селищу під Слов'янськом: зруйнований Будинок культури, він згорів
09:06
Безпілотники атакували російські міста Сочі та Адлер: спалахнула нафтобаза
усі новини
ВІДЕО
Російські військові сьогодні вдарили по центру Харкова двома авіабомбами. Є постраждалі. Фото: Харків 1654/Телеграм Росіяни вдарили двома авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі, палають 15 машин
24 липня, 11:59
Дим після точкового удару української авіації по укріпленнях РФ. Авіація ЗСУ скинула авіабомби на укріплення в Тьоткіно
24 липня, 11:41
Наслідки ракетного удару по Черкасах. Фото: Черкаська ОВА Росія завдала ракетного удару по Черкасах: у місті пошкоджені багатоповерхівки, поранені 12 людей
24 липня, 10:15
Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА «Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені
24 липня, 09:56
Наслідки удару по Мирному. Фото: Слов'янська МВА «Шахед» вночі вдарив по селищу під Слов'янськом: зруйнований Будинок культури, він згорів
24 липня, 09:21
Краснодарський край Росії вночі зазнав атаки дронів. Кадр із відео Безпілотники атакували російські міста Сочі та Адлер: спалахнула нафтобаза
24 липня, 09:06

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір