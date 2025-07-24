В Україні американські системи Patriot з'являться не раніше за весну наступного року — Spiegel

Американський ЗРК Patriot. Фото: Вікіпедія

Перша система ППО Patriot в рамках угоди США та їхніх європейських союзників по НАТО буде поставлена Києву в березні-квітні 2026 року. Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в уряді Німеччини.

Наголошується, що в цей період Німеччина зможе отримати батарею Patriot, яка спочатку призначалася для Швейцарії. Співрозмовники видання уточнили, що решту комплексів Patriot буде поставлено ще пізніше.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом в Україну направлять 17 Patriot, але не уточнив, йдеться про батареї, установки чи машини загалом. За умовами угоди, за американські системи ППО для Києва заплатять європейські країни НАТО.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, взяти участь у схемі поставок Patriot для України готові Норвегія, Швеція та Нідерланди. Але з'ясувалося, пише Spiegel, що Трамп пропонував країнам Європи передати Україні системи ППО зі своїх запасів, а натомість США згодом поставлять європейцям нові Patriot. При цьому ті країни, які відправлять Україні свої комплекси ППО, піднімуться вище в списку очікування майбутніх поставок нових Patriot.

Як пише Spiegel, тепер постачанням систем в Україну заважають бюрократичні перепони всередині НАТО. Як зазначив глава Міноборони ФРН, «країни, що передають системи, повинні мати можливість продовжувати виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО і не створювати жодних прогалин у системі безпеки НАТО».

Пісторіус висловив сподівання, що США прискорять процес заміни систем Patriot, які європейські країни НАТО відправлятимуть до України.