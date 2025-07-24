На Донеччині за добу через російські обстріли постраждали 9 осіб — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 23 липня. Фото: ОВА

У населених пунктах Донецької області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів дістали поранень 9 осіб. Про це станом на ранок 24 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район: у Мирнограді поранено двох. У Добропіллі пошкоджено будинок та дві машини. У Водянському — троє поранених, зруйновано п'ять будинків.

Краматорський район: у Зарічному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено три будинки та адмінбудівлю. У Дробишевому — три пошкоджені будинки та господарська споруда. У Мирному Слов'янській громаді – пошкоджено адмінбудівлю. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено два будинки, дві адмінбудівлі та три авто. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено п'ять приватних будинків, багатоповерхівку, гараж та лінію електропередач. У Новодмитрівці — два пошкоджені будинки та машина.

Бахмутський район: у Сіверську поранено людину, пошкоджено п'ять будинків.

«За добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 598 осіб, зокрема 85 дітей», — повідомив Філашкін.