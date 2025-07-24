Авіація ЗСУ скинула авіабомби на укріплення в Тьоткіно

Дим після точкового удару української авіації по укріпленнях РФ.

Українські винищувачі завдали ударів по вуличних укріпленнях в Тьоткіно. Про це повідомили в блозі пілотів Повітряних сил ЗС України «Соняшник».



«Наші аси знищили ворожі вогневі позиції, бліндажі, особовий склад і його боєкомплект», — йдеться в повідомленні.



За даними розвідки, противник продовжує стягувати підкріплення (в основному — ув'язнених) в район селища Тьоткіно, в той час, як авіація ЗСУ завдає ударів як по передових, так і по резервах.



Окремо зазначається, що 33-й окремий штурмовий полк допоміг з виявленням цілей і коригуванням ударів. По ворожих об'єктах в селищі Тьоткіно Курської області були застосовані бомби GBU-62 JDAM-ER і GBU-39.

Раніше винищувач МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбою JDAM-ER по позиціях операторів російських БПЛА в селищі Глушково.