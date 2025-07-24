У Харкові значно зросла кількість постраждалих через російський авіаудар: серед них 10-річна дівчинка

Після російського авіаудару у Харкові зросла кількість постраждалих. Фото: СТО Харків/Телеграм

До 22 зросла кількість постраждалих через падіння російської авіабомби в Харкові. Серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомили начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Рятувальна операція продовжується, написав очільник ОВА на своєму каналі.

Нагадаємо, вдень 24 липня росіяни вдарили двома авіабомбами по центру Харкова біля багатоповерхівки.

У місцевих пабликах з'явились фото та відео наслідків російської атаки.