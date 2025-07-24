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Жінка намагалася закласти вибухівку в ресторані Києва — СБУ

24 липня 2025, 13:57

Жінка намагалася закласти вибухівку в ресторані Києва — СБУ

СБУ запобігла теракту в одному з ресторанів Києва. Фото: СБУ СБУ запобігла теракту в одному з ресторанів Києва. Фото: СБУ

СБУ запобігла теракту в Києві: затримано жінку, яка намагалася закласти вибухівку в одному з ресторанів за завданням російської розвідки.

Зловмисниця планувала залишити два саморобних вибухових пристрої (СВП) потужністю близько 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Вибух мав статися у вечірній годину пік, щоб спровокувати масові жертви.

Співробітники СБУ затримали жінку «на гарячому» — коли вона прийшла в кафе з СВУ в сумці. За даними слідства, киянку завербували російські спецслужби, представившись їй співробітниками СБУ і переконавши в «секретному завданні».



Вилучений у неї телефон містить докази зв'язку з кураторами й геолокацію майбутнього теракту. Зараз з'ясовується, як вона отримала вибухівку.

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