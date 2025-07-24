Жінка намагалася закласти вибухівку в ресторані Києва — СБУ

СБУ запобігла теракту в одному з ресторанів Києва. Фото: СБУ

СБУ запобігла теракту в Києві: затримано жінку, яка намагалася закласти вибухівку в одному з ресторанів за завданням російської розвідки.



Зловмисниця планувала залишити два саморобних вибухових пристрої (СВП) потужністю близько 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Вибух мав статися у вечірній годину пік, щоб спровокувати масові жертви.

Співробітники СБУ затримали жінку «на гарячому» — коли вона прийшла в кафе з СВУ в сумці. За даними слідства, киянку завербували російські спецслужби, представившись їй співробітниками СБУ і переконавши в «секретному завданні».







Вилучений у неї телефон містить докази зв'язку з кураторами й геолокацію майбутнього теракту. Зараз з'ясовується, як вона отримала вибухівку.