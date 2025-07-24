У Краматорську через борги населення з 4 серпня можуть призупинити роботу ліфтів у 129 під'їздах

Вже на початку серпня через борги населення у Краматорську можуть відключити ліфти у 129 під'їздах багатоповерхівок. Ілюстративне фото

У місті Краматорськ Донецької області керуюча компанія «Ладіс» попередила населення, що через накопичені борги з 4 серпня можливе призупинення роботи ліфтів у 129 під'їздах багатоповерхових будинків.

«Оплата за послуги є єдиним джерелом фінансування підприємства. Без цих надходжень ми не можемо забезпечувати технічну підтримку роботи ліфтів у ваших під'їздах, а також платити за електропостачання від РЕМ. На жаль, через накопичені борги РЕМ вже висловив намір припинити постачання електроенергії», — йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці підприємства у Фейсбуці.

У компанії попередили, що вже сформовано список будинків та під'їздів, де рівень оплати за послуги залишається найнижчим.

«Якщо стан платіжної дисципліни не покращиться найближчим часом, ми будемо змушені на початку серпня (04.08) призупинити роботу ліфтів у 129 під'їздах», — йдеться у заяві.

Також компанія опублікувала список будинків та під'їздів, у яких на початку серпня можуть відключити ліфти.