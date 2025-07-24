Турборежим увімкнено: депутати вимагають відновити повноваження антикорупційних органів

Сьогодні, 24 липня, група депутатів від різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Ініціативу підписали 48 народних обранців. Її мета — скасування положень ухваленого 22 липня закону №12414, який, на думку критиків, послабив антикорупційні органи. Закон також викликав масові протести та різку критику з боку ЄС та західних партнерів.



Автори нового законопроєкту наголошують, що головна мета — повне відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань України в рамках євроінтеграції.

За словами народної депутатки Ірини Совсун, документ був оперативно підготовлений і вже направлений іншим парламентарям для термінового розгляду, який відбудеться у сесійній залі, можливо вже завтра, 25 липня.



Один із авторів законопроєкту, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, написав у Facebook:



«Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів із різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборіжим — так турборежим. Ваш хід, пане Президенте».



Водночас президент Володимир Зеленський представив власний законопроєкт, який, як він зазначив, «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів та захист від будь-якого зовнішнього, зокрема російського, втручання».



За словами глави держави, документ «збалансований та передбачає реальні інструменти» для забезпечення незалежності НАБУ та САП. Законопроєкт, за його словами, також буде подано до парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, вчора, 23 липня, по всій Україні відбулися мітинги на захист НАБУ та САП.