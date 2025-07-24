Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін

Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив про початок зниження цін на розливну питну воду, наголосивши, що це лише один із кроків щодо стабілізації ситуації з водопостачанням. Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.

«Сьогодні вже постачальники розливної питної води почали знижувати ціни. Ще не в усіх точках продажу встигли встановити нові цінники, але до кінця тижня завершать. Післязавтра перевірки розпочне Народний контроль. Далі підключатимемо правоохоронців», — сказав Пушилін.

Він також заявив, що «для якнайшвидшого вирішення проблем з водопостачанням» окупована частина Донеччини отримає «значну підтримку» від Москви.

«За прямим дорученням нашого Президента Володимира Володимировича Путіна регіон-шеф Донецька місто Москва направляє 50 додаткових повністю укомплектованих аварійних бригад. А це 390 осіб та необхідна техніка», — повідомив Пушилін. Крім того, за його словами, буде направлено 75 водовозів.

Сьогодні складнощі з водою спостерігаються в окупованих Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці, Волновасі та інших містах регіону.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Донецької області склалася критична ситуація з водопостачанням. Через тривалу посуху та надмірні навантаження на мережі рівень води в місцевих водосховищах опустився до мінімальних показників — багато з них практично пересохли.

Через гострий дефіцит води у Донецьку та Макіївці подача здійснюватиметься лише раз на три дні, максимум на 4 години. У Харцизьку, Іловайську та Зугресі водопостачання включатимуть раз на дві доби.

Складна ситуація зберігається також у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську.