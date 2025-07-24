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Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT

24 липня 2025, 18:21

Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT

Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT

Рішення про тривалу оборону Бахмута могло ухвалюватися главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, пише «Українська правда» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, Єрмак активно втручався у військове планування і, за словами двох українських чиновників, іноді мав «повний вплив» на перебіг бойових дій, зокрема — на оборону Бахмута.

FT нагадує, що місто опинилося в облозі наприкінці 2022 року. Тоді, незважаючи на заклики військових до стратегічного відступу, Єрмак побачив можливість створити символічну історію опору. За інформацією джерел видання, президент Володимир Зеленський також хотів здобути гучну перемогу, яка б підняла моральний дух нації, і тому Бахмут мав «вистояти за будь-якої ціни».

Автор статті Крістофер Міллер пише, що до грудня 2022 року Бахмут був перетворений на «пекло». За його словами, місто зазнавало постійних атак, а рівень насильства вразив навіть американських генералів. Проте українські сили продовжували оборону.

Руїни Бахмута

20 грудня 2022 року Зеленський та Єрмак таємно відвідали бахмутський фронт, після чого президент вирушив до США. Там він продемонстрував Конгресу США бойовий прапор, підписаний українськими військовими в Бахмуті, який пізніше під оплески підняла над трибуною спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

У FT стверджується, що для Заходу Бахмут став символом героїчної оборони. Проте за лаштунками західні чиновники висловлювали тривогу через величезні втрати. Деякі українські військові вказували на те, що ресурси виснажуються без помітного тактичного ефекту, а рішення утримувати місто приймалося не командуванням, а політичним керівництвом країни.

За словами одного з командирів, які брали участь у боях, оборона Бахмута була «політичним кроком, замаскованим під героїзм». Зрештою, місто впало, що, на думку джерел FT, негативно вплинуло на український контрнаступ у 2023 році.

«Залишатися в Бахмуті так довго було помилкою», — сказав FT високопосадовець, близький до військового планування. На запитання, хто віддав відповідний наказ, він відповів, що офіційно – командувач Сухопутних військ. Проте згодом додав: цей генерал отримав розпорядження від Офісу президента. «Можете здогадатися, від кого саме», — пише FT.

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@novosti.dn.ua

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