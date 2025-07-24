Зеленський подав до Ради законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Документ було опубліковано на сайті парламенту сьогодні, 24 липня.



Ініціатива глави держави стала реакцією на нещодавно ухвалений Верховною Радою закон №12414, який викликав різку критику з боку антикорупційної спільноти та Європейського Союзу. Крім того, саме цей закон став причиною масштабних протестів у різних містах країни.

Про узгодження нового законопроєкту Зеленський повідомив сьогодні, 24 липня.

Як написав у Telegram-каналі Зеленський, у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем поінформував того, що «вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність та дієвість антикорупційних інституцій в Україні».

Нагадаємо, група депутатів від різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності НАБУ та САП.