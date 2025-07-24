Залужний: фронт створений не задля прориву, а для знищення

Якщо Україна не перегляне стратегію оборони та не змінить підхід до мобілізації ресурсів, війна з Росією може тривати до 2034 року.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю виданню LB.ua.

«Якщо ми будемо прагнути припинення вогню, не забезпечивши при цьому власного довгострокового захисту, бойові дії можуть затягнутися ще на багато років. Війна, яка розпочалася у 2014 році, у кращому разі завершиться лише до 2034 року», — зазначив він.



Залужний підкреслив, що війна увійшла до нової фази — на виснаження. За його словами, Росія робить ставку на позиційне протистояння, мета якого — не просування вперед, а повільне виснаження української армії та населення.

Він зазначив, що лінія фронту сьогодні служить не для наступу, а для знищення живої сили та техніки. При цьому екс-головнокомандувач застеріг: якщо Україна обмежиться спробами досягти перемир'я без зміцнення оборонного потенціалу і без модернізації мобілізаційних процесів, конфлікт може тривати ще довго.



Крім того, він наголосив на необхідності технологічного прориву та стратегічної адаптації, щоб подолати нинішній опір та підвищити стійкість України у довгостроковій перспективі.