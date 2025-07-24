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Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців

24 липня 2025, 22:56

Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців

Російський суд покарав провладного військового експерта Олександра Артамонова за висловлювання проти українців. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Приводом для адміністративної справи став ефір на Першому каналі у 2023 році, де Артамонов заявив: «У мене до них ставлення набагато нижче, ніж до росіян, бо я не бачу повстань», назвавши українців «людьми другого гатунку».

Ці слова визнали проявом національної ненависті — у них виявили ознаки порушення ворожнечі за національною ознакою, згідно з висновком лінгвістичної експертизи.

Суд притягнув Артамонова до відповідальності за статтею 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті чи ворожнечі). Сам експерт наполягав, що говорив виключно про військових супротивників, а не про весь народ, але суд не прийняв цих доказів. Розмір штрафу не розкривається, проте згідно із законом він може становити від 10 до 20 тисяч рублів.

У червні Артамонов опинився в центрі скандалу — його різко розкритикували колеги по Z-табору, включаючи Захара Прилепіна та ведучих із каналу «Соловйов Live». Вийшло, як у анекдоті: вигнали «з гестапо за надмірну жорстокість».

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