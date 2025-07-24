Російський суд покарав провладного військового експерта Олександра Артамонова за висловлювання проти українців. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Приводом для адміністративної справи став ефір на Першому каналі у 2023 році, де Артамонов заявив: «У мене до них ставлення набагато нижче, ніж до росіян, бо я не бачу повстань», назвавши українців «людьми другого гатунку».



Ці слова визнали проявом національної ненависті — у них виявили ознаки порушення ворожнечі за національною ознакою, згідно з висновком лінгвістичної експертизи.



Суд притягнув Артамонова до відповідальності за статтею 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті чи ворожнечі). Сам експерт наполягав, що говорив виключно про військових супротивників, а не про весь народ, але суд не прийняв цих доказів. Розмір штрафу не розкривається, проте згідно із законом він може становити від 10 до 20 тисяч рублів.



У червні Артамонов опинився в центрі скандалу — його різко розкритикували колеги по Z-табору, включаючи Захара Прилепіна та ведучих із каналу «Соловйов Live». Вийшло, як у анекдоті: вигнали «з гестапо за надмірну жорстокість».