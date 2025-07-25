Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Невинномиську

Пожежа на хімічному комбінаті «Азот».

В ніч на 25 липня безпілотники атакували хімічний комбінат «Азот» у Невинномиську Ставропольського краю. Відео наслідків атаки опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Місце удару БПЛА.

Місцеві жителі повідомили про серію вибухів в районі заводу. За їхніми словами, під удар потрапило ВАТ «Невинномиський Азот» — велике російське хімпідприємство, виробник аміаку та азотних добрив, що входить до групи «ЄвроХім».



Мер Невинномиська у своєму повідомленні заявив:



«37 влучень, без втрат, без руйнувань у місті. Заводчани — молодці».

Місце удару БПЛА.

За інформацією аналітичного проєкту Dnipro OSINT, метою атаки стали виробничі потужності підприємства, включаючи відділення цеху № 9, де виробляється ацетальдегід і ацетилен. Судячи з відео, зафіксовано влучання в ці об'єкти.

Нагадаємо, вночі 14 червня 13 українських БПЛА атакували завод «Невинномиський Азот» у місті Невинномиськ у Ставропольському краї РФ.