Уламки дронів впали на станцію в Ростовській області РФ: затримуються понад 10 поїздів

Уламки безпілотників впали в ніч проти 25 липня на станції Піщанокопська в Ростовській області Росії, пошкодивши контактну мережу. Про це повідомляє видання Meduza з посиланням на РЖД.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків люди не постраждали.

Як повідомив голова Ростовської області Юрій Слюсар, внаслідок атаки пошкоджено будівлю на станції.

Ця пригода спричинила збій графіка руху пасажирських поїздів. До п'яти годин затримуються в дорозі 10 пасажирських поїздів.

Крім того, у Краснодарському краї через падіння уламків дронів у Тимашевську затримуються 12 поїздів, повідомили у РЖД.