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Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу

25 липня 2025, 09:28

Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу

Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу

Вранці 25 липня в Донецьку було оголошено спочатку ракетну, а потім дронову небезпеку. У місті пролунали вибухи.

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, було вісім ударів по Київському району. Він стверджує, що було атаковано місця базування російських окупаційних військ. Також під обстріл потрапила залізнична інфраструктура.

«Всі — у ціль», — резюмував Андрющенко.

Окупаційна адміністрація «ДНР» заявила лише, що під обстріл потрапила мирна інфраструктура міста.

Місцеве пропагандистське видання ДАН описало ситуацію так:  «Ймовірно, вогонь вівся з американської системи HIMARS. Під вогонь потрапила територія шахти ім. Засядька, пошкоджено будівлю депутатської приймальні, саму шахту, автомобілі».

Подробиці уточнюються.

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