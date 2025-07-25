ЗСУ відбили нічну атаку з 61 дрона і двох ракет

МВГ.

У ніч на 25 липня (з 18:30 24 липня) Росія атакувала територію України 63 засобами повітряного нападу. Серед них — 2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», а також 61 ударний БПЛА типу «Шахед» та інші безпілотники-імітатори. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







За попередніми даними, станом на 9:00, силами ППО вдалося збити або придушити 54 ворожі дрони на півночі та сході країни.



Також зафіксовано влучання 7 БПЛА у чотирьох різних локаціях, а у двох — падіння уламків збитих дронів.