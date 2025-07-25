Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«АТЕШ» провів розвідку заводу «Саранськкабель-Оптика»

25 липня 2025, 10:20

«АТЕШ» провів розвідку заводу «Саранськкабель-Оптика»

Завод оптоволокна «Саранськкабель-Оптика». Завод оптоволокна «Саранськкабель-Оптика».

Агент руху опору «АТЕШ» провів розвідку заводу оптоволокна «Саранськкабель-Оптика» в Саранську. Це ключове підприємство, що виробляє всі види волоконно-оптичного кабелю, за винятком морського.

Завод регулярно виконує оборонні замовлення для забезпечення російських окупаційних військ.

Раніше об'єкт вже ставав ціллю українських безпілотників — після ударів його робота тимчасово припинялася. З того часу персонал почав сприймати повітряні тривоги серйозно.

За інформацією «АТЕШ», в Саранську зосереджено і безліч інших об'єктів ВПК — від приладобудування і машинобудування до металургії та хімпрому.

Розвідка триває, зібрані дані передаються Силам оборони України. Рух обіцяє, що незабаром «там відбудеться ще чимало цікавого».

Раніше в ніч на 25 липня безпілотники атакували хімічний комбінат «Азот» у Невинномиську Ставропольського краю.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Саранськ
Інше
завод оптоволокна РФ
Організації
Атеш

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
16:16
Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
12:49
З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб
10:30
Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок
10:30
Безпілотник атакував Петрівський район окупованого Донецька: постраждали пожежники
09:44
Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок
09:33
РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
усі новини
12:32
Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області
12:20
Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ
12:01
Російська авіація скинула авіабомбу на медичний заклад у Харкові: загинула одна людина, ще сім – поранені
11:48
Росіяни атакували медиків та комунальників у Херсоні: є загиблий та поранені, одному чоловіку відірвало ноги
11:34
З Костянтинівки сьогодні евакуювали ще шістьох мешканців — МВА
11:10
РФ почала застосовувати нову ракету К-77М «Изделие 180»
10:47
У Добропільській громаді на шість годин відключили світло
10:20
«АТЕШ» провів розвідку заводу «Саранськкабель-Оптика»
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:46
Російська армія просунулася поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
09:44
ЗСУ відбили нічну атаку з 61 дрона і двох ракет
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
09:26
Артилерія ЗСУ знищила штурмову групу російських військ на Лиманському напрямку
09:19
Уламки дронів впали на станцію в Ростовській області РФ: затримуються понад 10 поїздів
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
08:28
Росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу
07:55
Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Невинномиську
22:56
Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців
22:23
На пасажирів чекає жорстка перевірка: у поїзди пустять не всіх
21:54
Паровоз не доїхав до Токмака: окупанти бояться їхати ближче до фронту
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по базі ФСБ у Брянській області. Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області
25 липня, 12:32
Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ
25 липня, 12:20
Удар по російській штурмовій групі на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Артилерія ЗСУ знищила штурмову групу російських військ на Лиманському напрямку
25 липня, 09:26
Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: Exilenova_Plus/Телеграм Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
25 липня, 08:57
Пожежа на хімічному комбінаті «Азот». Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Невинномиську
25 липня, 07:55
Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців
24 липня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір