«АТЕШ» провів розвідку заводу «Саранськкабель-Оптика»

Завод оптоволокна «Саранськкабель-Оптика».

Агент руху опору «АТЕШ» провів розвідку заводу оптоволокна «Саранськкабель-Оптика» в Саранську. Це ключове підприємство, що виробляє всі види волоконно-оптичного кабелю, за винятком морського.



Завод регулярно виконує оборонні замовлення для забезпечення російських окупаційних військ.



Раніше об'єкт вже ставав ціллю українських безпілотників — після ударів його робота тимчасово припинялася. З того часу персонал почав сприймати повітряні тривоги серйозно.

За інформацією «АТЕШ», в Саранську зосереджено і безліч інших об'єктів ВПК — від приладобудування і машинобудування до металургії та хімпрому.



Розвідка триває, зібрані дані передаються Силам оборони України. Рух обіцяє, що незабаром «там відбудеться ще чимало цікавого».

Раніше в ніч на 25 липня безпілотники атакували хімічний комбінат «Азот» у Невинномиську Ставропольського краю.