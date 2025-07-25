РФ почала застосовувати нову ракету К-77М «Изделие 180»

Ракеты на самолете ПКС РФ.

Збройні сили РФ почали застосовувати нову авіаційну ракету класу «повітря-повітря» — «Изделие 180» (К-77М). Про це повідомив автор телеграм-каналу «Полковник ГШ».

Ракета є модернізацією «Изделие 170» (Р-77): вона отримала новий дворежимний двигун, хвостове оперення та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Боєприпас розроблявся для винищувачів Су-57 і призначений для ураження повітряних цілей, включаючи літаки покоління 4++ на дальності до 190 км.

Р-77 (К-77, «Изделие 170») — базовий варіант. Спочатку вироблявся на заводі «Артем» у Києві, потім був знятий з виробництва. Для ВКС РФ Р-77 не закуповувався.