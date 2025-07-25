Росіяни атакували медиків та комунальників у Херсоні: є загиблий та поранені, одному чоловіку відірвало ноги

Вранці 25 липня під російський удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



На місці «прильотів» медики рятували важкопоранену місцеву жительку. У цей час окупанти їх атакували з БПЛА.



Внаслідок удару вибухові травми отримали 63-річна жінка та 47-річний чоловік.



У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації уточнили, що постраждалих доправили до лікарні.



Близько 09:30 росіяни також скинули з безпілотника вибухівку на машину комунального підприємства.



Наразі відомо про двох постраждалих комунальників. 32-річний чоловік отримав вибухову травму та ампутацію обох ніг. У 50-річного чоловіка вибухова травма, осколкові поранення ноги, тулуба та рук.



Постраждалих госпіталізували у важкому стані. Медики продовжують боротися за їхнє життя.



Оновлено 12:15. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок атаки загинув працівник комунального підприємства – чоловік 1972 року народження.

Нагадаємо, що 24 липня Росія завдала ракетного удару по Черкасах, внаслідок чого поранені 12 людей.