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Російська авіація скинула авіабомбу на лікарню у Харкові: загинула одна людина, ще 12 – постраждали

25 липня 2025, 12:01

Російська авіація скинула авіабомбу на лікарню у Харкові: загинула одна людина, ще 12 – постраждали

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

25 липня російські війська керованою авіабомбою вдарили по Індустріальному району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Авіабомба влучила у будівлю медичного закладу. Поруч – ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість – отримали поранення.

Оновлено 12:30. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи людей, серед них – 12-річна дівчинка.

Три людини госпіталізували. Авіабомба влучила в дах медичного закладу.

Оновлено 13:05. Синєгубов розповів, що кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Чотири людини доправили до лікарні.

Нагадаємо, що вранці 25 липня росіяни атакували медиків та комунальників у Херсоні, внаслідок чого є поранені, одному чоловіку відірвало ноги.

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