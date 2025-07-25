Російська авіація скинула авіабомбу на лікарню у Харкові: загинула одна людина, ще 12 – постраждали

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

25 липня російські війська керованою авіабомбою вдарили по Індустріальному району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Авіабомба влучила у будівлю медичного закладу. Поруч – ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються.



Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість – отримали поранення.



Оновлено 12:30. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи людей, серед них – 12-річна дівчинка.



Три людини госпіталізували. Авіабомба влучила в дах медичного закладу.



Оновлено 13:05. Синєгубов розповів, що кількість постраждалих зросла до 12 людей.



Чотири людини доправили до лікарні.

Нагадаємо, що вранці 25 липня росіяни атакували медиків та комунальників у Херсоні, внаслідок чого є поранені, одному чоловіку відірвало ноги.