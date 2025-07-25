Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ

25 липня 2025, 12:20

Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ

Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ

У Тамбовській області Росії в ніч проти 25 липня було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дрони, які, ймовірно, атакували пороховий завод.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, ряд каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Пізніше місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів у районі об'єкту піднявся дим. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

У той же час співробітники одного зі складів повідомили виданню ASTRA, що в Котовську цієї ночі БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших підприємств РФ, який виробляє боєприпаси та порохи. Цей об'єкт уже неодноразово був ціллю для українських дронів.

Остання атака на цей об'єкт була минулого місяця — 11 червня. Тоді в Генштабі ЗСУ поінформували, що після влучання на заводі виникла пожежа.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Атака БПЛА Пороховий завод Тамбовська область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
16:16
Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
12:49
З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб
10:30
Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок
10:30
Безпілотник атакував Петрівський район окупованого Донецька: постраждали пожежники
09:44
Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок
09:33
РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
усі новини
12:53
У Дружківці пролунав потужний вибух: палають будинки, є постраждалі
12:32
Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області
12:20
Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ
12:01
Російська авіація скинула авіабомбу на медичний заклад у Харкові: загинула одна людина, ще сім – поранені
11:48
Росіяни атакували медиків та комунальників у Херсоні: є загиблий та поранені, одному чоловіку відірвало ноги
11:34
З Костянтинівки сьогодні евакуювали ще шістьох мешканців — МВА
11:10
РФ почала застосовувати нову ракету К-77М «Изделие 180»
10:47
У Добропільській громаді на шість годин відключили світло
10:20
«АТЕШ» провів розвідку заводу «Саранськкабель-Оптика»
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:46
Російська армія просунулася поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
09:44
ЗСУ відбили нічну атаку з 61 дрона і двох ракет
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
09:26
Артилерія ЗСУ знищила штурмову групу російських військ на Лиманському напрямку
09:19
Уламки дронів впали на станцію в Ростовській області РФ: затримуються понад 10 поїздів
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
08:28
Росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу
07:55
Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Невинномиську
22:56
Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців
22:23
На пасажирів чекає жорстка перевірка: у поїзди пустять не всіх
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по базі ФСБ у Брянській області. Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області
25 липня, 12:32
Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ
25 липня, 12:20
Удар по російській штурмовій групі на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Артилерія ЗСУ знищила штурмову групу російських військ на Лиманському напрямку
25 липня, 09:26
Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: Exilenova_Plus/Телеграм Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
25 липня, 08:57
Пожежа на хімічному комбінаті «Азот». Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Невинномиську
25 липня, 07:55
Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців Злам матриці: у Росії Z-патріота покарали за ненависть до українців
24 липня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір