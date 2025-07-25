Ймовірно, безпілотники атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ

У Тамбовській області Росії в ніч проти 25 липня було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дрони, які, ймовірно, атакували пороховий завод.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, ряд каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Пізніше місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів у районі об'єкту піднявся дим. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

У той же час співробітники одного зі складів повідомили виданню ASTRA, що в Котовську цієї ночі БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших підприємств РФ, який виробляє боєприпаси та порохи. Цей об'єкт уже неодноразово був ціллю для українських дронів.

Остання атака на цей об'єкт була минулого місяця — 11 червня. Тоді в Генштабі ЗСУ поінформували, що після влучання на заводі виникла пожежа.