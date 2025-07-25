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Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області

25 липня 2025, 12:32

Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області

Момент удару по базі ФСБ у Брянській області. Момент удару по базі ФСБ у Брянській області.

Винищувачі Повітряних сил ЗСУ завдали удару французькими керованими авіабомбами AASM HAMMER по базі ФСБ у Брянській області. Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».

За їхніми даними, була знищена «жирна ціль»: офіцери окупаційних військ проігнорували заходи безпеки й попередні попередження, за що «отримали повторне нагадування про виселення в пекло».

Удар по будівлі групи ФСБ — вона позначена бірюзовим маркером.

Факт удару підтвердив Telegram-канал War Archive, що спеціалізується на російсько-українській війні. За його інформацією, дві авіабомби вразили російський прикордонний пост в селищі Біла Берізка Брянської області.

Нагадаємо, українські винищувачі завдали ударів по вуличних укріпленнях у Тьоткіно.

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Брянська область Біла Берізка
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Удар AASM HAMMER по ФСБ скид авіабомб на місце скупчення росіян
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соняшник Повітряні сили ЗСУ War Archive

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