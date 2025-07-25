Винищувачі ЗСУ завдали удару бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області

Винищувачі Повітряних сил ЗСУ завдали удару французькими керованими авіабомбами AASM HAMMER по базі ФСБ у Брянській області. Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».
За їхніми даними, була знищена «жирна ціль»: офіцери окупаційних військ проігнорували заходи безпеки й попередні попередження, за що «отримали повторне нагадування про виселення в пекло».
Удар по будівлі групи ФСБ — вона позначена бірюзовим маркером.
Факт удару підтвердив Telegram-канал War Archive, що спеціалізується на російсько-українській війні. За його інформацією, дві авіабомби вразили російський прикордонний пост в селищі Біла Берізка Брянської області.
Нагадаємо, українські винищувачі завдали ударів по вуличних укріпленнях у Тьоткіно.
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