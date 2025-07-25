У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища

На окупованій території Донецької області продовжують розчищати річище річки Нижня Кринка.



На річці працює екскаватор, поглиблюють річище і розчищають забруднення, які залишилися після ремонту мосту у 2022 році. Зокрема екскаватор прибрав шматки бетону і каміння, якими канал, найімовірніше, був перекритий.



Окрім цього, в мережі з'явилося відео, на якому чоловік показує саморобні дамби, споруджені на річці. Ці мінідамби перекривають притоки води в Кринку.

Мінідамби допомагають утримувати воду в посушливі періоди і запобігати пересиханню річища. потреб шахт, ТЕС та промпідприємств.

Також в районі окупованих Єнакієвого та Харцизька вдень 25 липня лунають вибухи.



Нижня Кринка дає близько 80 кб. за добу — приблизно 10% від необхідного мінімуму для окупованої Донеччини. У групуванні «ДНР» заявили, що працюють над поповненням інших джерел води.

Нагадаємо, раніше Пушилін заявив, що «для якнайшвидшого розв'язання проблем з водопостачанням» окупована частина Донеччини отримає «значну підтримку» від Москви.