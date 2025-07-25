Депутат російської Держдуми заявив про нібито формування спецбатальйонів із полонених бійців ЗСУ

У Росії заявили про нібито формування спецбатальйонів із полонених українських бійців. Ілюстративне фото

Депутат Державної думи Російської Федерації Віктор Водолацький у коментарі ТАСС розповів про причину, через яку українські військовополонені нібито не повертаються додому. Політик озвучив фейк про загрозу їхньому життю та заявив, що в Росії їх «рятують» і записують у спеціальні батальйони Збройних сил РФ.

«Полонені українці, які нібито не захотіли повертатися в Україну, добровільно йдуть до російської армії», — заявив депутат.

Водолацький намагався переконати росіян, що військові ЗСУ, приїхавши з полону, «потрапляють у штрафбати». Щоб врятувати своє життя, вони записуються до російської армії, сказав депутат Держдуми.

ТАСС опублікувало коментар Водолацького 25 липня та нагадало, що два дні тому відбувся третій раунд переговорів у Стамбулі, на якому, серед іншого, говорили про обмін полоненими.

Політик озвучив черговий фейк про те, що українських військових після повернення «відправляють у штрафбати та батальйони тероборони» та «кидають у пекло». Після цього на лінії фронту у них за спинами стоять «нацисти, які стріляють та не дають відступати», сказав він. Тому люди залишаються і вступають до українських спецбатальйонів під командуванням ЗС РФ, підсумував Водолацький.

На заяву депутата РФ відреагували у Центрі протидії дезінформації РНБО. Відомство заявило, що росіяни поширили фейк, оскільки насправді військовополонені мають право не продовжувати службу та звільнитися з армії.

«Подібні заяви є частиною нової інформаційної кампанії, мета якої — дискредитувати українську владу, посіяти недовіру серед населення та підірвати моральний дух», — заявили в ЦПД.