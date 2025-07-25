У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ

В окупованій Михайлівці Запорізької області зафіксовано детонацію складу боєприпасів. Про це повідомив керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«Яскраво й гучно детонує склад БК. Виглядає епічно, повірте», — йдеться в повідомленні.



Крім того, за даними Генерального штабу, минулої доби на Оріхівському напрямку російські війська один раз безрезультатно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.