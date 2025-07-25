Зеленський попросить Європу профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям ЗСУ — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський. Фото: LTR

Президент України Володимир Зеленський збирається звернутися до європейських союзників із проханням допомогти профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям ЗСУ. Про це пише американське видання Bloomberg.

Таким чином українська влада на тлі зростаючої непопулярності мобілізації хоче зменшити нестачу новобранців на фронті і мотивувати більше добровольців підписувати контракти, зазначає Bloomberg

«Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх», — заявив Зеленський на зустрічі з журналістами у Києві 24 липня.

Збільшення виплат військовослужбовцям збільшить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого у 2024 році перевищив 20% ВВП, зазначає видання.