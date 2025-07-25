Війська РФ обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Покровськ та Мирноград: є загиблі та поранені

Наслідки удару по Донеччині. Фото: Донецька ОВА

25 липня російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Пошкоджені чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Внаслідок обстрілу чотири люини отримали важкі поранення.



Також двічі під удар потрапило місто Дружківка. Там пошкоджені 39 приватних будинків, лінія електропередач та газопровід. Відомо про одного пораненого.



У Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще одного – поранили. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік. В обох випадках ЗС РФ атакували цивільних FPV-дронами.

Нагадаємо, що вночі 25 липня російська армія вдарила по місту Лиман Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.