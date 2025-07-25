Українській армії вдається посилювати контроль у Часовому Яру – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

ЗСУ вдається періодично посилювати контроль у місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, це пов'язано з тим, що російська армія не так активно штурмує на цьому напрямку.



«Більше спостерігаємо переміщення та накопичення на вогнетривкому комбінаті, але конструкція там серйозна. Знищуємо ворога за допомогою FPV-дронів та дронів на оптоволокні. І можемо говорити, що на деяких відрізках Часового Яру вдається посилити контроль і не давати противнику там легко рухатися», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що артилерія ЗСУ знищила штурмову групу російських військ на Лиманському напрямку.