Пілот ЗСУ: Вилітаємо вдень і вночі без перерви

Пілот Повітряних сил України розповів про зростання кількості бойових вильотів. Відео з кабіни штурмовика опублікував автор телеграм-каналу військової авіації AIR FIGHTER.
«За всією цією красою стоїть плідна щоденна робота. Проти нас — підступний ворог, якого не хочеться жаліти», — зазначив льотчик.
Автор додає, що на відміну від України, яка використовує авіацію для захисту, росіяни скидають бомби задля знищення всього живого.
«Останні дні маємо по кілька вильотів на день — вдень і вночі. Роботи дуже багато, але продовжуємо працювати та не зупиняємося», — підкреслив пілот ЗСУ.
Нагадаємо, винищувачі ЗСУ вдарили бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області.
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