Пілот ЗСУ: Вилітаємо вдень і вночі без перерви

Скріншот із кабіни пілота ПС ЗСУ.

Пілот Повітряних сил України розповів про зростання кількості бойових вильотів. Відео з кабіни штурмовика опублікував автор телеграм-каналу військової авіації AIR FIGHTER.



«За всією цією красою стоїть плідна щоденна робота. Проти нас — підступний ворог, якого не хочеться жаліти», — зазначив льотчик.



Автор додає, що на відміну від України, яка використовує авіацію для захисту, росіяни скидають бомби задля знищення всього живого.



«Останні дні маємо по кілька вильотів на день — вдень і вночі. Роботи дуже багато, але продовжуємо працювати та не зупиняємося», — підкреслив пілот ЗСУ.

Нагадаємо, винищувачі ЗСУ вдарили бомбами HAMMER по базі ФСБ у Брянській області.