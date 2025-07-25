В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей

В Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 25 липня.

Зокрема, серед врятованих — 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською у школі; хлопчик, якого вивезли до РФ, і мати змогла забрати його незважаючи на численні перешкоди; підліток, який замкнувся у собі через тиск та пропаганду; а також дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

«Зараз усі діти перебувають у безпеці, поряд із рідними, на вільній землі», — написав голова ОП.

Андрій Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine за їхню щоденну роботу, турботу та стійкість у порятунку дітей.