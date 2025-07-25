З села на Луганщині виїхав останній мешканець

Місяць тому 74-річний чоловік виїхав із села Нововодяне Луганської області. Цивільний самостійно дістався пункту пропуску Мокрани-Доманове та повернувся до України. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Сам він із Нововодяного, що у Красноріченській громаді на Сватівщині. Село розташоване поблизу лінії бойового зіткнення. Вони з дружиною залишалися там останніми двома мешканцями. Поки що цього року не сталося потрапляння до їхнього будинку. Жінка тоді зазнала смертельного поранення — її поховали на окупованій території», — зазначив він.



За його словами, чоловік у квітні вирішив евакуюватись. Представники Красноріченської військової адміністрації надають йому всю необхідну допомогу.



Наразі він проживає у Рівненській області.



Раніше ми писали, що Донецька обласна військова адміністрація оголосила про початок примусової евакуації сімей із дітьми з низки населених пунктів, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки.

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