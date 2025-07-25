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ЗС РФ стягують військову техніку на два напрямки

25 липня 2025, 19:41

ЗС РФ стягують військову техніку на два напрямки

Стало відомо, куди їдуть колони окупантів через Маріуполь. Фото: Петро Андрющенко Стало відомо, куди їдуть колони окупантів через Маріуполь. Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області знову було помічено військову техніку російських загарбників. Зокрема, техніка їхала на північ Донецької області та у напрямку Запорізької області. Про це повідомив колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«З таборів підготовки Маріуполь — Бердянськ на північ Донецької області. На Пологівський напрямок — танки та ППО. Давно не бачили такої кількості важкої бронетехніки», — зазначив він.

За словами Андрющенка, для ЗС РФ основною артерією залишаються пункти пропуску Успенка та Вознесенка між Донецькою областю та Росією, тут усе рухається на північ Донецької області.

Ексрадник мера Маріуполя заявив, що в останні дні все більше техніки прямує у бік Донецька.

«У результаті, як і казали, стало очевидним, що поки що у пріоритеті у росіян Новопаловський та Покровський напрямки», — додав він.



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