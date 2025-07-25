«План – 500-1000 перехоплювачів за добу»: Зеленський доручив готувати технологічну Ставку

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати технологічну ставку по дронах. Головна мета — вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
«Я доручив готувати Технологічну Ставку - і саме по дронах. Є затверджений план — вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто за добу в певний термін, і це персональна відповідальність усіх задіяних наших посадових осіб», — заявив він.
За словами Зеленського, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від наших партнерів — ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів.
Раніше ми писали, що Франція не братиме участі у європейській схемі закупівлі озброєнь у США для передачі Україні. Париж робить ставку на розвиток власної оборонної промисловості та не хоче посилювати залежність Європи від американського ВПК.
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