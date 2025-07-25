З 1 січня 2026 року ЄС скасовує роумінг для Молдови та України

Це означає, що громадяни можуть використовувати мобільні послуги в цих країнах без додаткових витрат. Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Євроради.



Угода також гарантує споживачам таку саму якість та швидкість мобільного зв'язку, як і вдома, а також безкоштовний виклик екстрених служб.



Щодо України вже діє добровільна угода між ЄС та українськими операторами зв'язку, яка забезпечує доступні ціни на дзвінки, SMS та передачу даних, і вона діятиме до кінця 2025 року.



Раніше ми писали, що Європейська комісія продовжила безкоштовний роумінг для українців, які мешкають у країнах ЄС, ще на рік.

Переможемо цензуру разом!

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