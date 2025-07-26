Десять людей постраждали під час обстрілу населених пунктів Донеччини за добу

Минулої доби, 25 липня, на Донеччині десять людей отримали поранення в результаті російських атак. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 25 липня росіяни поранили 10 жителів Донецької області», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3376 цивільних, отримали поранення — 7678 осіб. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що кількість постраждалих у Костянтинівці внаслідок російської атаки зросла. Таким чином, поранено п'ятеро цивільних.
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