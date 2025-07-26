У прифронтовому Родинському поранено двох цивільних внаслідок ударів росіян

Російські війська минулої доби, 25 липня, обстріляли Покровську громаду Донецької області. В результаті обстрілів Родинського поранено двох місцевих жителів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



25 липня о 09:00 окупанти завдали авіаудару із застосуванням ФАБ-250 з УМПК по місту Родинське. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 11:00 армія РФ знову завдала удару. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення дві людини: чоловік і жінка, анкетні дані яких встановлюються.



О 16:00 внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення гімназії. Через складову безпеки ДСНС не залучалися. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, 25 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 24.07.2025 об 11:00 стався обстріл з боку армії РФ (тип озброєння встановлюється) північної частини м. Покровськ, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний п'ятиповерховий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за минулу добу, 25 липня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалі та пошкодження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях