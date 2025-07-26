Безпілотники атакували радіозавод у Ставрополі РФ: спалахнула пожежа

У Ставрополі атаковано радіозавод «Сигнал». Фото: скріншот

26 липня в російському Ставрополі під атаку безпілотників потрапив радіозавод «Сигнал», який виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування. Про це повідомив телеграм-канал «Астра».



Місцеві жителі публікують відео атаки, а також повідомляють, що безпілотник вдарив у будівлю радіозаводу «Сигнал».



Як зазначається, підприємство виготовляє станції радіопротиводії для захисту літаків фронтової авіації «Гарденія», а також «Тополь-Е» — наземні станції створення перешкод літакам далекого радіолокаційного виявлення та управління «Хокай».



До речі, «Сигнал» знаходиться під санкціями Євросоюзу, США, України та Японії.



Губернатор регіону Володимир Володимиров підтвердив, що є прильоти на території промислових об'єктів у Ставрополі.



«Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано. Працюють екстрені служби, йде усунення наслідків», — написав він.



Постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що в Тамбовській області Росії в ніч проти 25 липня було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дрони, які, ймовірно, атакували пороховий завод.

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